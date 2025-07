Castelfranco di Sotto, convocato il Consiglio comunale

Convocato il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, in seduta straordinaria ed in prima convocazione, per il giorno 31 luglio 2025 alle ore 9 presso la Sala Consiliare. Di seguito l'ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30.06.2025.

4. BILANCIO 2025-2027: ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175, COMMA 8, T.U.E.L. E CONSEGUENTI VARIAZIONI CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART.193 T.U.E.L.

5. BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027: VARIAZIONE D'URGENZA - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 84 DEL 24/06/2025.

6. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PISA E I COMUNI DELLA COMUNITA’ D’AMBITO TURISTICO “TERRE DI PISA” PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA REGIONE TOSCANA ALLE COMUNITÀ D’AMBITO AI SENSI DELLA L.R. N. 61 DEL 31/12/2024 - TESTO UNICO DEL TURISMO.

7. CONFERIMENTO AD APES DELL’IMMOBILE DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA ROMA ANGOLO VIA FIRENZE A CASTELFRANCO DI SOTTO.

8. RINNOVO DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI CONFERITI SU GOMMA A FAVORE DEL CONSORZIO DEPURATORE SANTA CROCE SULL’ARNO SPA SU AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTA IN ZONA LE CONFINA – ART. 5, COMMA 5, CONVENZIONE REP. 7523 DEL 13.04.2011.

9. REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE

10. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA “FABIO MINI SINDACO AD OGGETTO “MOZIONE PER ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO”

11. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “CASTELFRANCO UNITA” AD OGGETTO “MOZIONE PER IL RIPRISTINO DEGLI ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA).

12. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “LISTA CIVICA PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “MOZIONE PULITURA BOSCHI DELLE CERBAIE E VIA FRANCIGENA”

13. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “CASTELFRANCO UNITA” AD OGGETTO “APPLICAZIONE DELL'AVANZO PER AGEVOLAZIONI TARIFFE TARI 2025”.