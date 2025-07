Ciuffenna, Giani e il sindaco Rossi si tuffano per inaugurare il percorso lungo il fiume

Inaugurato questa mattina il primo tratto di un camminamento lungo il torrente Ciuffenna, a Loro Ciuffenna (Ar) recuperato grazie ad un progetto regionale di riqualificazione urbana.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Loro Ciuffenna Andrea Rossi hanno percorso il sentiero lungo il fiume ed hanno poi proseguito fino alle pozze del Ciuffenna attraverso un ulteriore camminamento- dall’antico mulino alla vecchia ferriera - bonificato grazie al progetto dei ‘Cammini dell’acqua’, realizzato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e sostenuto da Publiacqua. Giunti alle pozze hanno fatto un tuffo nelle limpide acque del Ciuffenna, a sottolineare con un gesto simbolico l’interesse che un accesso facile e sicuro alle acque del fiume può destare, in residenti e turisti.

"Ho voluto - ha detto il presidente Giani - essere qui a Loro Ciuffenna con il sindaco Andrea Rossi per l'apertura ufficiale di questo primo tratto del camminamento sul torrente Ciuffenna, recuperato grazie ad un finanziamento regionale di quasi 400.000 euro, per sottolineare l'importanza che i progetti di riqualificazione urbana, anche quelli relativi alle piccole realtà, hanno per la Regione Toscana. Nello specifico, questo intervento lungo il Ciuffenna ci permette anche di mettere a fuoco il valore che i corsi d’acqua hanno, anche a livello identitario: sono preziosi elementi che contribuiscono a definire le comunità, oltre che caratterizzare il territorio, e posso essere anche volani di sviluppo economico se vengono opportunamente valorizzati. Iniziative come questa, e come il Cammino dell’acqua bonificato grazie al Consorzio di bonifica 2 e Publiacqua, rappresentano un modello virtuoso di riappropriazione del territorio che coniuga memoria storica, sostenibilità ambientale e promozione sociale".

"La valorizzazione del territorio è una leva fondamentale per la tutela del paesaggio la promozione culturale e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali - spiega il sindaco Rossi - In particolare i corsi d’acqua rappresentano non solo risorse essenziali, ma anche elementi identitari profondamente radicati nella storia e nella vita delle popolazioni come è per noi il fiume Ciuffenna. Iniziative come il Cammino dell’acqua rappresentano un modello virtuoso di riappropriazione del territorio che coniuga memoria storica, sostenibilità ambientale e promozione sociale". "Questo è un esempio concreto di come si possa riscoprire e rigenerare un percorso carico di memoria e significati. Quello che inauguriamo oggi è un primo tratto del percorso di accesso al fiume, ma è solo una parte del lavoro che stiamo portando avanti per fare in modo che in un prossimo futuro il Ciuffenna possa essere accessibile a tutti". Il sindaco ha inoltre ricordato che l'amministrazione comunale ha posto come uno dei punti cardine del proprio programma la valorizzazione del territorio, sottolineando che "questa giornata mette in risalto interventi importanti, progettati ed eseguiti per restituire centralità e fruibilità al tratto urbano del torrente Ciuffenna esaltandone il valore paesaggistico, turistico e culturale".

La Regione Toscana ha sostenuto l’intervento di riqualificazione del percorso di accesso al torrente Ciuffenna con circa 364.496 euro, corrispondenti all’80% dell’importo necessario per la realizzazione dell’opera. L’intervento nel suo complesso ha avuto un valore di 455.620 euro. I restanti 91.124 euro sono stati messi a disposizione dal Comune di Loro Ciuffenna. Il progetto di riqualificazione ha interssato, oltre al percorso lungo il fiume, anche l'adiacente parco pubblico del Belvedere.

Il finanziamento regionale del camminamento è stato possibile grazie all’approvazione nel 2023 di un programma di interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, secondo la logica della ‘Toscana diffusa’, cioè del sostegno alle realtà meno conosciute che tuttavia sono parte integrante fondamentale dell’identità toscana.

