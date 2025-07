Dal "Green Day" di Santa Croce una donazione per il canile sanitario

Il Green Day di Santa Croce dello scorso 9 luglio non finisce con una festa in piazza e continua con l'attuazione dei suoi scopi benefici che si concretizzano con una donazione al Canile Sanitario, gestito dall'associazione “Cuori con la coda Odv”. Ammontano a 1500 euro la parte del ricavato del Green Day che è stato devoluto al canile per finanziare le spese veterinarie. Un'iniziativa quella legata alla donazione che è stato curata dal consigliere comunale con delega al benessere animale e alla sensibilizzazione ambientale Annalisa Buti. Grazie al suo intervento infatti è nata l'idea di devolvere il ricavato al canile.

“Questi soldi – spiega Buti - rappresentano un contributo concreto e importante che andrà a sostenere le spese veterinarie, spesso molto onerose, che la struttura si trova ad affrontare quotidianamente. In un momento particolarmente delicato per il nostro territorio, per la tutela degli animali domestici, credo sia fondamentale dare un segnale chiaro. Questa amministrazione – continua Buti - ha a cuore il benessere degli animali e intende supportare chi, con impegno e dedizione, se ne prende cura ogni giorno. Contribuire attivamente al lavoro del Canile Sanitario è per me un gesto doveroso ma anche profondamente sentito. Mi auguro che questa donazione possa essere d’esempio e stimolo per ulteriori iniziative a sostegno delle realtà che tutelano e proteggono gli animali sul nostro territorio”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno