Dall’Artico a Firenze, 75 maratone in cinquanta giorni: la sfida del 24enne Matteo Bucci

Ben 75 maratone in 50 giorni dal Circolo Polare Artico a Firenze. Un viaggio di 3200 km con l'obiettivo di raccogliere 10mila euro per “Pane Quotidiano Firenze” e di ispirare chiunque voglia realizzare i propri sogni, un passo alla volta.

E’ questa l’impresa di Matteo Bucci, giovane atleta di 24 anni di San Mauro a Signa che domani partirà per la Finlandia a bordo di una fiat 600 accessoriata per l’occasione e che, dal prossimo 1° agosto, darà avvio all’impresa che sarà seguita sui social, passo dopo passo, dal videomaker Timothy Ker.

L’atleta è stato ricevuto, oggi pomeriggio, dal sindaco di Signa Giampiero Fossi, dalla vicesindaca Marinella Fossi e dall’assessore allo sport Marcello Quaresima. “Abbiamo accolto con profonda ammirazione l’impresa straordinaria di Matteo che dal Circolo Polare Artico arriverà fino a Firenze, attraversando ben otto paesi con la forza di 75 maratone - ha detto il sindaco Fossi - un viaggio epico che non sarà solo una sfida sportiva, ma un esempio, per tutti di forza di volontà, tenacia e determinazione. Questa impresa - ha aggiunto - ci ricorda che i limiti esistono solo per essere superati, e che la passione può davvero spingerci oltre ogni confine”.

Dopo aver ricevuto una bandiera con la stemma del Comune di Signa, il primo cittadino di Signa ha chiesto di firmare a Matteo il libro d’oro del Comune.

“Dopo la mia prima maratona – ha detto l’atleta di San Mauro – non mi sono più fermato: la lotta è diventata il mio modo per conoscere me stesso e la corsa è diventato il mio strumento per combattere i miei demoni interiori. Non solo per dimostrare che con coraggio e impegno si possono superare i propri limiti, ma per stare al fianco di chi ha bisogno”.

Durante l’incontro il sindaco Fossi ha ricordato a Matteo come, da ragazzo, abbia avuto la fortuna di correre qualche maratona senza aver avuto l’opportunità di partecipare alla Firenze-Faenza che per un lungo periodo rappresentava un suo sogno.

“A settembre - ha assicurato Fossi - verremo a Firenze ad accogliere Matteo all’arrivo con il Gonfalone del Comune di Signa. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità - ha chiosato - rivolgo il mio più sentito in bocca al lupo a questo atleta eccezionale. Lo attendiamo con orgoglio e con grande emozione all’arrivo, consapevoli che porterà con sé una grande storia che potrà ispirare tante persone”.