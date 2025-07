Diventa operativo il Distretto rurale del monte pisano e della piana di Pisa

Si è riunita ieri mattina in sala Giunta di Palazzo Gambacorti l'Assemblea generale dell’associazione “Distretto rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa” che ha approvato il progetto economico territoriale (PET) per il distretto e il regolamento di funzionamento dell’assemblea distrettuale.

Il Distretto, costituito nell’autunno scorso, è composto dai Comuni di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest; ne fanno parte anche C.I.A. Etruria, Coldiretti Pisa, Confagricoltura Pisa, CNA Pisa, Confesercenti Toscana, Confcommercio Pisa, l’associazione Strada dell’Olio dei Monti Pisani.

Tra i presenti, il presidente del Distretto rurale, Alessandro Agostini, il vicepresidente Michele Conti, la segretario-tesoriere, Fabiola Franchi (vicesindaco di Vicopisano), e gli altri rappresentanti dei soci: Fabio Mencarelli, comune di Calci, Filippo Pancrazzi, comune di San Giuliano Terme, Mina Canarini, comune di Vecchiano, Marco Pacini (Presidente Coldiretti), Francesco Elter e Monica Di Simo (CIA), Leonardo Paolino (Confagricoltura), Sabrina Perondi (Cna), Gianluca Bovoli (Strada dell'Olio), Alessio Giovarruscio (Confcommercio).

«Ringrazio tutti i partecipanti dell’incontro di oggi, i rappresentanti dei Comuni e delle associazioni economiche coinvolti – dichiara il sindaco di Pisa e vicepresidente del Distretto Michele Conti -. Con l’approvazione formale dei documenti, dunque, diventa pienamente operativo il Distretto rurale che ha individuato per i prossimi cinque anni le strategie per le politiche di filiera di un’area, quella pisana sia nel tratto di pianura che dei monti, che rimane in gran parte agricola e come tale va tutelata, vanno valorizzati i prodotti agricoli così come va tutelato l’ambiente di un’area molto delicata, in particolare in tema di difesa idraulica e idrogeologica».

È stato, infine, approvato l’avvio dell’iter per il riconoscimento formale da parte della Regione Toscana del Distretto rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa