103 anni e non sentirli: Empoli fa gli auguri a Ezio Nannetti

Ben 103 primavere portate egregiamente per Ezio Nannetti, festeggiate nel calore e nell'abbraccio della sua famiglia. Ieri a Ponzano l'ex benzinaio di piazza Garibaldi e di viale Petrarca ha chiamato a raccolta tutti i suoi più stretti parenti nella sua abitazione di Ponzano per questo incredibile traguardo. A nome dell'amministrazione comunale, l'assessore comunale Adolfo Bellucci ha omaggiato Nannetti con dei fiori e una pergamena firmata dal sindaco per rinnovare gli auguri di questi splendidi 103 anni.

La storia di Nannetti era stata raccontata in vista dei suoi 100 anni: lavoratore instancabile, il signor Ezio comincia come operaio nel distributore di Piazza Garibaldi, a Porta Pisana, sotto il palazzo delle aste giudiziarie. Erano gli anni ’50- ’60. Successivamente ne diventa titolare. Un lavoro che gli ha consentito di conoscere tantissime persone che ancora lo ricordano per la gentilezza, la serietà, la stima e che gli vogliono un gran bene. Quel distributore resta attivo fino alla fine degli anni Ottanta. Ma il ‘benzinaio’ Ezio non si ferma e porta la sua attività in viale Francesco Petrarca, insieme alla nuova generazione della famiglia che sta crescendo. Anche da pensionato, fino all’età di novant'anni, va a salutare i clienti, a fare due chiacchere e godersi ancora il tempo del lavoro. Prima di dedicarsi alla fatidica pensione per fare il nonno a tempo pieno verso nipoti e bisnipoti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa