Festa de l’Unità 2025 a Fucecchio: economia e politica al centro degli incontri pubblici

Si rinnova l’appuntamento con la Festa de l’Unità di Fucecchio organizzata dal Partito Democratico di Fucecchio insieme a Democratiche e Giovani Democratici. L’evento si svolgerà in zona Palazzetto, in Via di Fucecchiello, e proporrà due serate di riflessione e confronto su temi di attualità, con ospiti di rilievo nazionale e locale.

Il primo incontro è previsto per sabato 26 luglio alle ore 21.30, con la partecipazione del prof. Tommaso Nannicini, docente ordinario di economia politica presso l’Istituto Universitario Europeo. Insieme a Marco Pierini, della segreteria della federazione PD Empolese Valdelsa, si parlerà di “Trump e i dazi: i danni per l’economia Toscana, il settore della moda e il calzaturiero”. Un’occasione per analizzare l’impatto delle politiche commerciali internazionali sul tessuto produttivo locale, con particolare attenzione ai settori chiave per il territorio.

Il secondo appuntamento è in programma per martedì 29 luglio alle ore 21.30, e vedrà protagonista Emma Donnini, sindaca del Comune di Fucecchio. A moderare l’incontro sarà il giornalista Marco Sabia. Sarà un momento di confronto aperto ai cittadini per discutere delle sfide e dei progetti per il futuro del territorio, in un’ottica di partecipazione democratica e ascolto attivo.

La Festa de l’Unità 2025 si conferma così non solo un evento di socializzazione e intrattenimento, ma anche e soprattutto un’importante occasione di approfondimento politico, economico e istituzionale.

Per informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire le pagine social del PD Fucecchio e delle associazioni promotrici.