Grande incendio in un deposito alla periferia di Firenze

Un grande incendio si è sviluppato nella tarda serata di giovedì 24 luglio in quel di Firenze, in via San Piero a Quaracchi. I vigili del fuoco di Firenze assieme ai colleghi di Calenzano, San Casciano e Prato sono intervenuti verso le 22.30 in una strada bianca che costeggia il Fosso Macinante, per un incendio all’interno di una proprietà.

L’incendio era ben visibile anche da lontano, ha coinvolto automezzi, baracche, camion, svariate cassette in plastica e altro materiale tipo rifiuti.

"Sul posto inviate 3 squadre, con il supporto di 3 autobotti, un carro aria, una kilolitrica con 25.000 litri di acqua inviata dalla sede aeroportuale. Impegnativa l’opera dei Vigili del fuoco in quanto l’incendio esteso si propaga su più fronti" scrivono dai vigili del fuoco.

Sul posto il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento. Presenti anche un'ambulanza a scopo preventivo e la Polizia di Stato.