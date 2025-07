I gran finali di 'Un’estate da Leggenda': a Avane con le letture ad alta voce in piazza e la caccia al tesoro a ‘Palazzo sotto le stelle’

Una stagione strepitosa, partecipata che prosegue per divertirvi e che ha in serbo due gran finali da non perdere. Il primo in cartellone è in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Avane, alle 21.30, lunedì 28 luglio 2025, con letture animate ad alta voce e punto prestito attivo; il secondo, mercoledì 30 luglio, dalle 18 alle 23 a ‘Palazzo sotto le stelle’, con apertura di Palazzo Leggenda dalle 18 alle 23. Si comincerà con Aperibiblio, laboratori e letture a sorpresa e poi… caccia al tesoro. L’ingresso è libero.

“Un’estate da Leggenda” continua: da martedì 29 luglio a venerdì primo agosto a Palazzo Leggenda con Bimbimbiblio Summer Edition! La settimana dedicata ai piccoli bibliotecari e alle piccole bibliotecarie.

Attività per bambine e bambini da 6 a 11 anni.

Martedì 29 luglio, dalle 10 alle 12, ‘Doctor libro’, ecco l’avventura in biblioteca con un’attività divertente di etichettatura e riordino; mercoledì 30 luglio, dalle 10 alle 12, ‘Crea la vetrina’, piccoli bibliotecari e bibliotecarie avranno l’opportunità di creare vetrine tematiche. Giovedì 31 luglio, dalle 10 alle 12, appuntamento con il ‘Libro d’artista’ per costruire il proprio libro, scegliendo una storia, disegnando le immagini e mettendo insieme tutte le pagine. E si arriva al primo agosto con ‘La magia delle parole’, sempre nello stesso orario, dalle 10 alle 12. Si potrà scegliere i propri libri preferiti che verranno letti ad alta voce, condividendo storie e emozioni con gli amici.

Per gli incontri è necessaria la prenotazione da effettuare al numero telefonico 0571 757873, oppure inviando una email all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it , l’ingresso è gratuito, l'iscrizione giornaliera o settimanale.

E si torna nei parchi: proseguono le iniziative all’aperto nei parchi di Serravalle e Mariambini il martedì e giovedì.

‘La biblioteca a Serravalle’ vi aspetta tutti martedì fino al 9 settembre (pausa estiva dall’11 al 24 agosto), dalle 17 alle 20, per immergervi in letture, laboratori, giochi e punto prestito attivo.

Invece ‘La biblioteca al Mariambini’ tutti i giovedì, dalle 17 alle 20 fino all’11 settembre (pausa estiva dall’11 al 24 agosto). Anche qui pomeriggi all'aria aperta tra letture e punto prestito disponibile.

FOCUS ORARIO ESTIVO – Calendario alla mano, Palazzo Leggenda effettuerà il seguente orario: dal primo al 10 agosto, da martedì a venerdì in orario dalle 9 alle 13, chiusura pausa estiva dall’11 al 24 agosto. Dal 25 al 31 agosto, da martedì a venerdì apertura in orario dalle 9 alle 13 e fino all’11 settembre la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi vi aspetta, come detto sopra, al parco di Serravalle e al parco Mariambini.

La biblioteca comunale Renato Fucini dal primo al 31 agosto, aperta da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, sabato chiuso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa