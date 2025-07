Camper e auto a fuoco nella notte a Campi Bisenzio

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per un incendio nel comune di Campi Bisenzio in Via del Paradiso. Sul posto è stata inviata una squadra e un'autobotte per lo spegnimento di un camper e otto autovetture parcheggiate sulla pubblica via.

Non ci sono persone coinvolte. Le operazione di bonifica sono andate avanti tutta la notte. Presenti anche i carabinieri per indagare sull'origine delle fiamme.

