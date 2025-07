Incidente sul lavoro alla periferia di Vinci, interviene l'elisoccorso

Un incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di venerdì 25 luglio non lontano dal centro di Vinci. Un uomo di sessantadue anni è rimasto ferito ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.

I fatti sono avvenuti in un'azienda in zona via Beneventi, all'ingresso nel capoluogo. Secondo una prima ricostruzione il 62enne sarebbe caduto in una vasca di raccolta da un'altezza di circa tre metri.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118, l'automedica e la Misericordia di Vinci. È stato necessario però l'arrivo di Pegaso per caricare il ferito e portarlo a Careggi in codice giallo.

