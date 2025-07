Interruzione idrica programmata nei comuni di Calcinaia, Pontedera e Cascina

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Calcinaia dalle ore 22 di mercoledì 30 luglio alle ore 6.30 di giovedì 31, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Fornacette. La sospensione idrica interesserà anche Pardossi ricompreso nei comuni di Pontedera e Cascina.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi, verrà organizzato un servizio di rifornimento sostitutivo mediante tre punti di distribuzione così dislocati sul territorio: a Fornacette in piazza Timisoara e in via Toscoromagnola nei pressi della casa di riposo, a Pardossi in via Pio La Torre.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato alla notte successiva, con le stesse modalità.

