Città gemelle, Montespertoli rinnova il legame con Neustadt an der Aisch

Anche quest’anno la delegazione del Comitato Gemellaggi di Montespertoli ha partecipato alla tradizionale Weinfest di Neustadt an der Aisch, città gemellata in Germania, tenutasi lo scorso weekend. A guidare la delegazione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, è stata la Presidente del Consiglio Comunale Jessica Ghizzani, che ha preso parte agli appuntamenti ufficiali e conviviali promossi dal Comitato tedesco. La trasferta a Neustadt, organizzata dal Comitato Gemellaggi, ha rappresentato un’importante occasione per promuovere i prodotti del territorio, rinsaldare l’amicizia tra le due comunità e condividere momenti significativi all’insegna dello scambio culturale e della collaborazione.

"Una calorosa accoglienza e una sincera amicizia è stata riservata alla delegazione di Montespertoli da parte delle autorità, della cittadinanza e del Comitato gemellaggi di Neustadt an der Aisch, in occasione della Weinfest – ha dichiarato Jessica Ghizzani, Presidente del Consiglio Comunale –. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo che ha contribuito a rafforzare i legami del nostro gemellaggio, offrendo l’opportunità di condividere culture e tradizioni, ma anche di consolidare una relazione fondata su valori comuni di solidarietà, scambio e cooperazione. Come Presidente del Consiglio Comunale, sono orgogliosa della partecipazione della nostra delegazione, che ha saputo rappresentare con grande impegno e spirito di comunità l’identità di Montespertoli. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa, in particolare alle autorità, agli organizzatori, ai volontari e alle Associazioni Gemellaggi di Neustadt e Montespertoli. Siamo rientrati con il cuore colmo di nuove amicizie e con un rinnovato entusiasmo per proseguire questo prezioso percorso di gemellaggio che, da molti anni, unisce le nostre comunità."

Il viaggio è stato anche un momento prezioso per confrontarsi su nuove idee e iniziative future, con l’obiettivo di ampliare sempre di più le occasioni di incontro e collaborazione tra le due realtà.

"La partecipazione alla Weinfest rappresenta ogni anno un’occasione preziosa per costruire relazioni autentiche e per far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche in un contesto internazionale – ha sottolineato Giuseppe Statello, presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli –. Il clima di amicizia e la condivisione vissuta in questi giorni ci motivano a continuare con entusiasmo il lavoro di promozione culturale e sociale che portiamo avanti insieme all’Amministrazione e alle tante persone che ci sostengono."

Il prossimo appuntamento del Comitato si terrà a Montespertoli venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025, con l’“Appuntamento con la Birra” presso il Parco Urbano: un’occasione di festa aperta a tutta la cittadinanza, che vedrà la partecipazione dei nostri amici di Neustadt con i loro prodotti tipici e la voglia di condividere, ancora una volta, un momento di autentica convivialità.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa