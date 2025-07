"No alla cementificazione della collina": i comitati di Spicchio e Sovigliana a colloquio col sindaco

Lunedì scorso, 21 luglio, alcune rappresentanti dei comitati civici “Salviamo la collina dal cemento” e “Spicchio meno cemento più verde” hanno avuto un incontro con il sindaco Daniele Vanni presso la sede del comune. In questa occasione sono state consegnate le 466 firme raccolte a sostegno delle Osservazioni al Piano Operativo Comunale, già presentate all’Amministrazione, con le quali si chiede lo stralcio del progetto di urbanizzazione di 4 aree verdi nelle campagne di Spicchio.

E’ stato inoltre ricordato che a sostegno delle Osservazioni che riguardano la collina di Sovigliana, sono già state consegnate quasi 600 firme che testimoniano la contrarietà dei cittadini alla cementificazione della collina. Le rappresentanti dei comitati hanno sottolineato nuovamente l’esigenza inderogabile di giungere ad un consumo zero di suolo, tenuto conto della emergenza climatica in cui ci troviamo e della crescita zero della popolazione nel nostro comune e non solo, come raccomandato anche dalla Regione Toscana, dall’Unione Europea e dai più autorevoli studiosi italiani ed internazionali.

I comitati non devono essere percepiti come organismi che semplicemente si oppongono alle decisioni dell’Amministrazione Comunale, ma come espressione di una cittadinanza attiva che vuole dare un contributo alle discussioni e ai processi decisionali di chi ha il compito di amministrare.

Il sindaco, nel prendere atto della volontà di un buon numero di cittadini, che hanno espresso il loro parere mostrandosi molto interessati e partecipi, ha comunicato che è in corso l’esame delle Osservazioni al POC con i tecnici del comune, e ha assicurato il suo impegno a prendere in considerazione le richieste dei cittadini. Non resta che aspettare l’esito dell’esame in atto e auspicare da parte delle amministrazioni comunali una sempre maggiore attenzione all’ambiente e al benessere dei cittadini di oggi e delle future generazioni.

Comitati “Salviamo la collina dal cemento” e “Spicchio meno cemento più verde”