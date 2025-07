Operaio ferito in un incidente sul lavoro nel Senese

Un operaio di 59 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato e caduto a terra in un'azienda che produce stampi in resina a Trequanda (Siena). L'uomo ha riportato un trauma a un'anca ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Nottola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le forze dell'ordine e il personale del servizio Pisll. Attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2, poi rientrato.

