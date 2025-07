Parcheggi, prosegue il piano dell’amministrazione per aumentare i posti auto a Pisa

Continua l’attuazione del Piano dei parcheggi promosso dall’Amministrazione comunale di Pisa, con l’obiettivo di recuperare e creare nuovi posti auto in diverse zone della città. Si tratta in molti casi di interventi puntuali, anche di piccole dimensioni, ma che nel loro complesso contribuiscono a migliorare l’accessibilità e la sosta in quartieri dove la domanda di parcheggi è elevata.

«Il nostro obiettivo – dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – è quello di aumentare progressivamente i posti auto, evitando la realizzazione di grandi strutture concentrate, ma puntando invece su una strategia capillare, quartiere per quartiere. Recuperiamo aree dismesse o inutilizzate, cogliendo ogni occasione possibile per creare nuovi stalli di sosta. È un percorso che richiede tempo e programmazione, ma che sta dando risultati concreti».

Nel dettaglio, gli interventi più recenti riguardano:

Via Garibaldi: in corrispondenza dell’edificio abbandonato situato dopo l’arco della Porta Calcesana, sono in corso i lavori di riqualificazione che porteranno al recupero di 10 posti auto.

Via Cattaneo: un’area semi abbandonata, recentemente acquistata da Pisamo, è stata oggetto di demolizioni e interventi di risistemazione e ospiterà 20 nuovi posti auto.

Sant’Ermete: in seguito alla demolizione dell’“ecomostro”, saranno realizzati 40 posti auto a servizio dei residenti e delle attività commerciali del quartiere.

Via Emilia: già attivo da alcune settimane un parcheggio da 40 posti auto in un’area precedentemente occupata da un distributore di carburante dismesso, tra via Paolo Tronci e via Leopoldo Pilla.

Il Piano dei parcheggi proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori interventi, secondo una logica di recupero urbano e riutilizzo degli spazi esistenti.

