Pratolino per tutti: progetto di digitalizzazione di Regione e Metrocittà

La valorizzazione del patrimonio culturale della Città Metropolitana di Firenze al centro di una delibera approvata all’unanimità dal Consiglio Metropolitano su proposta della consigliera delegata alla cultura Claudia Sereni.

“Il progetto Pratolino - sottolinea Sereni – grazie ai fondi cultura Pnrr e senza oneri per la Città Metropolitana di Firenze rientra nel più ampio intervento di digitalizzazione destinato ad arricchire, espandere e organizzare il patrimonio culturale digitale nazionale”.

“Con questo atto - spiega la consigliera delegata - grazie ad una convenzione con Regione Toscana che regolerà anche la cessione di licenze non esclusive per l’uso dei contenuti, si concretizza l’opera di digitalizzazione delle opere e dei beni contenuti nel Parco Mediceo di Pratolino patrimonio Unesco e che verranno successivamente rese pubbliche e fruibili, a tutti, in formato aperto tramite internet, applicazioni mobili e altre tecnologie innovative come la realtà aumentata”.

Le attività oggetto della convenzione con Regione Toscana – conclude Sereni – saranno svolte, salvo proroghe, entro il 31 dicembre 2029.

"Siamo favorevoli al progetto - sottolinea il consigliere Vinattieri del gruppo di 'Per il Cambiamento - ma sarebbe auspicabile, almeno per alcuni focus tematici e sugli aspetti fondamentali della Città Metropolitana di Firenze, una maggiore autonomia dell’Ente anche in sinergia con altre realtà".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa