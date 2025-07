Presentato il 79esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi: sarà riservato agli juniores nazionali

Il Gran Premio Comune di Cerreto Guidi si disputa dal 1945. A lungo riservata ai dilettanti e successivamente agli Elite e Under 23, la corsa di Cerreto Guidi ha scritto pagine indelebili e consacrato tanti campioni. Impossibile dimenticare l’impressionante ‘rasoiata’ di Beppe Saronni che nel 1976 vinse da queste parti prima di aprirsi una strada verso fantastici successi.

La corsa, organizzata dal G.S. INPA, è giunta alla 79°edizione. Per parlarne sono intervenuti in Municipio, a Cerreto Guidi, lo ‘storico’ Primo Palatresi, tra i fondatori della corsa, gli organizzatori, con in testa il Presidente del GS INPA di Cerreto Guidi Simone Lelli, il Vice Presidente Nazionale FCI Saverio Metti, il Presidente del Comitato regionale FCI Luca Menichetti, il Vice Presidente del Comitato regionale FCI Federico Micheli, il Presidente del Comitato provinciale di Firenze FCI Mario Mecacci, il referente dell’Ufficio sport della Città Metropolitana di Firenze Fabio Tempestini, il direttore di corsa Francesco Zingoni, la Sindaca Simona Rossetti e l’Assessore allo sport del Comune di Cerreto Guidi Davide Toni, oltre agli assessori allo sport dei comuni di Vinci e di Fucecchio, interessati dal passaggio della corsa.

Tra le più longeve del panorama ciclistico, la corsa, come è stato raccontato durante la presentazione, quest’anno cambia registro. Non sarà più riservata agli Elite e Under 23, ma agli juniores nazionali.

Una scelta che nasce dalla volontà di sfruttare al meglio la sua collocazione temporale. Disputandosi il 3 settembre, infatti, con la stagione juniores ancora nel vivo, a Cerreto Guidi sfileranno i migliori ciclisti della categoria.

Sono già 130 i corridori iscritti con la presenza di due formazioni straniere, di cui una proveniente dal Messico e l’altra dal Belgio. Il GP Comune di Cerreto Guidi sarà, tra l’altro, l’ultima gara prima del prestigioso Giro della Lunigiana, la corsa ciclistica più importante e famosa della categoria juniores che annovera, non a caso, nell’albo d’oro, il nome di Tadej Pogacar.

La partenza del GP Comune di Cerreto Guidi, che si avvale del prezioso contributo e del patrocinio del Comune, si disputerà lungo un tracciato ondulato con partenza alle ore 14,30 da Via Roma, nei pressi del Circolo ARCI, ed arrivo nel pomeriggio, in Via Vittorio Veneto, proprio di fronte al Municipio.

Le premiazioni avverranno alla presenza della Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti e dell’Assessore allo sport Davide Toni.

Da segnalare, infine, che in occasione della 79°edizione del GP Comune di Cerreto Guidi, il GS INPA ha deciso di dedicare alla corsa una maglia celebrativa per sottolineare il rilievo e l’importanza di un avvenimento sportivo che ha segnato la storia sportiva del territorio e non solo.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa