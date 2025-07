Ripartite ad aziende sanitarie le risorse per retribuire le indennità ai medici che lavorano nei pronto soccorso

I dati delle turnazioni svolte sono stati certificati dalle aziende e la giunta regionale ha dato quindi il via libera al piano di riparto delle risorse che serviranno a pagare l’indennità di turno maggiorata ai medici che lavorano al pronto soccorso degli ospedali.

Per ogni professionista si può arrivare fino a 50 euro a turno, rispetto ai dodici di base riconosciuti in precedenza. La delibera adottata dalla giunta, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, riguarda l’una tantum dovuta per il 2022 e 2023: complessivamente sono state assegnate alle aziende sanitaria oltre 6 milioni di euro.

Il riparto delle risorse per il pagamento delle indennità spettanti per il 2024 è stato rinviato ad una successiva delibera. La legge nazionale che ha permesso l’innalzamento dell’indennità è del 2022, ma le risorse – nazionali - erano state sbloccate e sono state ripartite alle Regioni solo nel 2024.

Fonte: Regione Toscana