Teatro del Silenzio, Matteo Bocelli incanta l’anfiteatro naturale di Lajatico

La seconda serata del Teatro del Silenzio si è confermata un grande successo, grazie a un’intensa e apprezzata esibizione di Matteo Bocelli che ha saputo emozionare il pubblico con una selezione dei suoi brani più amati e grandi classici della musica italiana e internazionale.

In un’atmosfera intima e suggestiva, Matteo Bocelli ha incantato l’anfiteatro naturale di Lajatico con la sua voce calda e carismatica, mostrando al pubblico la maturità di un artista ormai pienamente consapevole del proprio talento.

A impreziosire la serata, la partecipazione di due ospiti italiani e internazionali: Gianluca Grignani, che ha duettato con Matteo Bocelli sulle note di "Mi Historia Entre Tus Dedos", Sanah, artista polacca raffinata e apprezzatissima in Europa, che ha regalato momenti di grande poesia musicale con il suo repertorio.

L’ultimo appuntamento del Teatro del Silenzio è atteso per sabato 26 luglio, quando il Maestro Andrea Bocelli tornerà sul palco per concludere le tre serate con un’esibizione che vedrà alternarsi brani del suo repertorio e momenti condivisi con ospiti come Brian May e Clara.

Il Teatro del Silenzio si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti musicali più evocativi e rilevanti dell’estate italiana, capace di unire generazioni, linguaggi e culture in un’unica grande celebrazione artistica.

Fonte: Ufficio Stampa

