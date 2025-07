Torna il Triathlon Sprint Silver a Empoli: un appuntamento per atleti da tutta Italia

’estate empolese si accende con uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: il 6° Triathlon Sprint Silver Città di Empoli, in programma domenica 27 luglio 2025 presso la Piscina Comunale di Empoli, in Via delle Olimpiadi. Organizzato con grande cura dall’associazione sportiva Empoli Triathlon A.S.D., l’evento è ormai un appuntamento fisso per il calendario nazionale FITri e attira ogni anno atleti da tutta Italia, dai più giovani ai triatleti più esperti.

Anche per questa edizione, a raccontare ogni emozione e a scandire i momenti salienti della giornata ci sarà lo speaker Paolo Picchi, per il terzo anno consecutivo voce ufficiale della manifestazione, in collaborazione con Radio Lady e Gonews, presenti con banner e supporto mediatico.

Due giorni di gare, giovani protagonisti e grande spettacolo

La manifestazione si aprirà sabato 26 luglio con la distribuzione dei pettorali e pacchi gara presso il Circolo Avis di Empoli, e continuerà domenica con un programma ricco e strutturato in due grandi momenti:

La mattina sarà dedicata alle categorie giovanili con le gare KIDS e SuperSprint , che vedranno sfidarsi mini cuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi e giovani delle categorie Youth A e B in percorsi studiati su misura per età e capacità. Le prove si svolgeranno nella piscina olimpionica all’aperto, nel circuito ciclistico chiuso al traffico e nel suggestivo contesto del Parco Urbano di Serravalle .

Il pomeriggio sarà invece il momento clou con il Triathlon Sprint Silver, aperto a tutte le categorie assolute, con partenza alle ore 16:00. Gli atleti affronteranno 750 m di nuoto, 20 km di bici su circuito urbano e 5 km di corsa nel verde del parco cittadino.

Un evento per tutti, tra sport e inclusione

Grande attenzione è riservata all’organizzazione, con assistenza sanitaria prevista, zona cambio ben strutturata, cronometraggio ufficiale a cura di ENDU - EvoData e montepremi di 500 euro. Le iscrizioni sono aperte fino al 22 luglio 2025 sul portale endu.net e sono previste quote agevolate per giovani e amatori.

Il Triathlon Sprint di Empoli si distingue anche per l’accessibilità: saranno accettati tesseramenti giornalieri fino a un massimo di 200 atleti, rendendo l’evento inclusivo anche per chi si avvicina per la prima volta alla disciplina.

Empoli si conferma ancora una volta città attenta allo sport e ai suoi valori: aggregazione, impegno, rispetto, inclusione. Il successo di questo evento è reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni locali, volontari e sponsor, con un occhio sempre attento alla sostenibilità e alla sicurezza.

Per info, iscrizioni o per unirsi come spettatori in una giornata di sport e festa, è possibile contattare l'organizzazione all’indirizzo empolitriathlon@gmail.com o seguire gli aggiornamenti sui canali social ufficiali.