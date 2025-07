Torna l’”Estate castellana” nel centro di Castelfiorentino

Torna l’”Estate castellana” nelle vie del centro di Castelfiorentino. Dopo il successo della prima serata (in colore “rosa”) mercoledì 30 luglio si svolgerà il secondo appuntamento promosso dal Centro Commerciale “Tre Piazze” all’insegna dell’intrattenimento musicale, con i negozi aperti no-stop (fino alle 23.30), il mercatino gestito dai bambini (“garage sale”) e – novità - lo “sbaracco in valigia”, che vedrà i commercianti allestire alcuni stand all’aperto per offrire prodotti di marca e di qualità a “prezzi pazzi”.

Oltre alla possibilità di consumare aperitivi e cibo all’aperto, i gruppi musicali saranno presenti nelle vie e piazze del centro: da Piazza Cavour a Piazza Gramsci, da via Volontari del Sangue a via Testaferrata. In contemporanea, i bambini potranno appunto sperimentare l’emozione di essere “commercianti per una sera”: chi lo desidera potrà infatti avere un piccolo “banco” dove potrà tentare di vendere giornalini, figurine o giocattoli che ormai non gli servono più, assaporando l’emozione del primo “guadagno”. Una piccola gioia che le vecchie generazioni ricordano bene (per prenotare il “banchino” si invita a contattare tramite messaggio Paola 320.3287034 oppure Valeria 338.2404979).

In tale occasione, infine, il Centro Culturale “Cambio” aprirà in via straordinaria dalle 20.00 alle 23.00, consentendo ai visitatori di poter ammirare, oltre alla mostra permanente (arricchita di recente dalla “sala delle ceramiche” e dalla sala “Lelo Fratini”) l’esposizione temporanea su “Astrattismo. Un viaggio nel tempo” che racconta – attraverso oltre 60 opere tra dipinti, ceramiche e materiali polimaterici – l’evoluzione dell’arte astratta in Italia dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta.

“L’Estate castellana” è promossa dal CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, l’Ente Cambiano e la Fondazione Cambiano.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa