Tramvia, indagine sul cantiere in viale Europa: per 7 su 10 è "utile a Firenze"

Mesi e mesi di lavori, traffico rallentato e relativi disagi. Ma per la maggioranza dei fiorentini, il cantiere della tramvia nel tratto di viale Europa tra Largo Novello e via Olanda è giusto e necessario.

L’indagine, lanciata sul gruppo WhatsApp di MetaFirenze, community digitale che ogni mese coinvolge centinaia di residenti su temi locali, ha raccolto 232 voti in poche ore.

La domanda era semplice: "È partito un nuovo cantiere per la tramvia in viale Europa. Ci aspettano oltre 12 mesi di lavori. Secondo te, ne vale la pena?"

Per il 68% dei fiorentini che hanno partecipato all’indagine la risposta è “Sì, è utile per migliorare la città”. Una presa di posizione forte, che mostra come, al netto dei disagi, una buona parte dei fiorentini sia disposta ad accettare sacrifici temporanei in nome di una mobilità più moderna e sostenibile.

Non manca però chi esprime perplessità. Per il 14% dei fiorentini che hanno partecipato all’indagine, il sacrificio non vale la pena perché ci sono “troppi disagi per troppo tempo”. Il 16% sceglie un approccio più prudente: “Dipende da come verrà gestito il cantiere”.

MetaFirenze: la città vista da chi la vive

MetaFirenze è una community digitale informale – attiva solo su WhatsApp e via newsletter – che ogni mese propone due sondaggi rapidi e coinvolgenti a chi vive in città. Nessuna app, nessuna piattaforma da scaricare: solo domande semplici e dirette su ciò che davvero tocca la vita quotidiana dei fiorentini.

“Un confronto reale ed aperto con chi vive la città ogni giorno. MetaFirenze nasce per questo: dare voce, anche in modo informale, a chi rende viva Firenze, restituendo uno spaccato del sentiment fiorentino”, spiegano i promotori di MetaFirenze.

Il dibattito sulla tramvia è solo l’ultimo di una serie di temi che animano la città: turismo, affitti, parcheggi, sicurezza, vivibilità. Su molti di questi, MetaFirenze ha già raccolto centinaia di opinioni e continuerà a farlo nei prossimi mesi, con nuove indagini e contenuti condivisi in modo diretto, senza filtri.

Fonte: Ufficio stampa

