Ucraina-Impruneta, accolta in Comune una delegazione della costituenda Misericordia di Ivano-Frankivs’k

Nella mattina di giovedì 24 luglio il sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini, accompagnato dalla vicesindaca Laura Cioni e dal consigliere delegato Andrea Vitali, ha ricevuto in palazzo comunale i giovani volontari della costituenda Misericordia di Ivano-Frankivs’k (Ucraina), accompagnati dal Provveditore della Misericordia di Impruneta, Paolo Poggini.

La delegazione si trova in Italia, ospite di quattro Misericordie della Toscana, per conoscere sul campo la realtà e le attività di queste organizzazioni, nella terra che, otto secoli fa, ha dato origine al più antico movimento di volontariato del mondo. Una tappa che si inserisce nel percorso di collaborazione e formazione internazionale tra la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e la costituenda Misericordia di Ivano-Frankivs’k (città di oltre 200 mila abitanti nell’Ucraina occidentale), promossa all’interno dell’Arcieparchia della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina.

L’iniziativa nasce per condividere le buone pratiche del modello italiano delle Misericordie, fondato sul servizio, sulla formazione sulla prossimità, e per rafforzare la rete di cooperazione internazionale nei contesti di crisi.

Il sindaco Lazzerini ha donato alla delegazione un manufatto in terracotta realizzato dalle fornaci storiche del Comune di Impruneta.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio stampa