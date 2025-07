Unifi, chiuse le iscrizioni al semestre filtro per l’accesso a Medicina e Chirurgia e Odontoiatria

Concluse oggi le procedure di iscrizione al semestre filtro, il percorso introduttivo ad accesso libero previsto per le studentesse e gli studenti che concorrono per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria.

I candidati hanno dovuto effettuare l’iscrizione sul portale Universitaly e perfezionarla poi sulla piattaforma dell’Ateneo indicato come prima scelta.

Sono 1961 gli iscritti che su Universitaly hanno espresso l’Università di Firenze come prima preferenza, fra le dieci indicate in totale: 1753 per il corso di laurea in Medicina e chirurgia e 208 per Odontoiatria e protesi dentaria. A partire da settembre fino a novembre, seguiranno tre insegnamenti fondamentali (Chimica e propedeutica biochimica, Biologia e Fisica) e sosterranno i relativi esami di profitto nelle due sessioni previste (20 novembre e 10 dicembre).

Il punteggio conseguito negli esami contribuirà alla formazione di una graduatoria nazionale unica, che determinerà per ogni sede gli ammessi al secondo semestre dei corsi di laurea di Medicina e chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria.

"Il numero di iscritti è sostanzialmente quello che ci aspettavamo - ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci - e ci consente di organizzare i corsi nel modo previsto rendendo disponibile la frequenza delle lezioni in presenza insieme alla possibilità di seguire da remoto. La priorità di UNIFI è sostenere gli studenti e le studentesse con una didattica di qualità per prepararsi al meglio a superare gli esami del semestre aperto".

Fonte: Università degli Studi di Firenze