Si sostituisce all'amico per fare l'esame di italiano all'UniStraSi

A un normale esame di lingua italiana all'Università per Stranieri di Siena ha fatto presentare un amico, in modo tale da ottenere un buon voto e quindi avere il permesso di soggiorno di lungo periodo. La polizia lo ha individuato, smascherato e denunciato assieme all'amico per sostituzione di persona.

Un 22enne di origini kosovare residente in provincia di Siena si è presentato nei giorni scorsi all'esame effettuando regolarmente la registrazione con i propri documenti.

Successivamente, però, seduto all’interno dell’aula dove si sarebbe svolta la prova d’esame, al suo posto, è stata riscontrata la presenza di un altro candidato, con in mano il documento del 22enne, riconosciuto dai responsabili dell’Ateneo in quanto, in passato, aveva già sostenuto un esame di lingua propedeutico al rilascio della cittadinanza italiana.

Il giovane, un 31enne, in un primo momento ha fornito banali giustificazioni alle osservazioni sulla mancata somiglianza col soggetto ritratto sul documento d’identità ma, successivamente, ha ammesso di essersi sostituito per aiutare l’amico in difficoltà nel superamento dell’esame.

Il 22enne, in particolare, ha riferito di aver ceduto il documento all’amico nei corridoi dell’Università, dopo la prima fase dell’identificazione: il superamento dell’esame sarebbe stato infatti un requisito per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ma la difficoltà con la lingua italiana l’aveva indotto a trovare un rimedio.

