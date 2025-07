Uomo trovato morto e uno ferito in residence: è lo stesso dove soggiornava Denisa

Tragedia questa mattina al residence Ferrucci di Prato, già noto per il caso dell’omicidio di Maria Denisa Paun. In una stanza della struttura, proprio di fronte a quella dove alloggiava la 30enne romena prima di essere uccisa lo scorso maggio, un uomo di 55 anni è stato trovato morto. Accanto a lui, un altro uomo di 51 anni è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in condizioni da valutare.

Le operazioni di soccorso sono state inizialmente rallentate dalla presenza di un rottweiler molto agitato nella stanza, messo in sicurezza dai sanitari prima di entrare. Secondo le prime informazioni, all’interno dei locali sarebbero stati trovati stupefacenti e alcuni biglietti, ora al vaglio degli investigatori.

Le cause della morte non sono ancora chiare. La polizia, intervenuta con la squadra mobile, la scientifica e la municipale, non esclude alcuna pista: dal decesso accidentale al gesto volontario, fino a scenari legati allo spaccio o all’abuso di sostanze. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella dell’omicidio seguito da tentato suicidio.

Il residence Ferrucci era già finito al centro della cronaca a maggio, quando proprio lì aveva soggiornato Maria Denisa Paun, la giovane trovata morta a Montecatini Terme: per la sua uccisione ha confessato Vasile Frumuzache.

