Winter School, alla Fondazione Montanelli la nuova Scuola di Giornalismo Internazionale e nuovi media

La Fondazione Montanelli Bassi ETS, costituita da Indro Montanelli nel 1987, propone a studenti universitari, e a chi è già avviato alla professione giornalistica, 8 giornate di studio e confronto su giornalismo internazionale e nuovi media. La ‘Winter School’, si svolgerà nei quattro fine settimana compresi tra il 4 e il 26 ottobre presso la sede della Fondazione, nel Palazzo Montanelli Della Volta, via G. di san Giorgio 2 a Fucecchio, e prevede lezioni e discussioni con la partecipazione di esperti – docenti universitari, analisti e giornalisti impegnati nelle diverse aree del mondo – che approfondiranno aspetti legati alle principali questioni di attualità internazionale e strumenti e linguaggi della comunicazione digitale.

Porre le basi per conoscere le realtà locali e sviluppare le competenze nella gestione delle informazioni costituiscono gli obiettivi principali di questa introduzione a una professione che – come diceva Montanelli – “… può anche diventare un’avventura, ma per guadagnarsela bisogna faticare molto …” tanto più nel mondo attuale, segnato da profonde trasformazioni nella trasmissione delle informazioni.

La partecipazione alla Winter School, ideata e voluta dalla Fondazione Montanelli Bassi ETS e giunta alla sua quarta edizione, è gratuita.

In coda al comunicato è possibile scaricare il programma dell’iniziativa, che vede il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, della Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana, nonché il patrocinio e il prezioso supporto della Fondazione CR Firenze, del Comune di Fucecchio e della Regione Toscana.

La giornata inaugurale della Scuola, in programma sabato 4 ottobre, si aprirà nel pomeriggio con la cerimonia ufficiale presso la sede della Fondazione Montanelli Bassi ETS a Fucecchio, alla presenza di autorità e ospiti istituzionali. In serata, il Teatro Pacini ospiterà una lectio magistralis di Marco Travaglio. Entrambi gli appuntamenti – la cerimonia di apertura e l’intervento serale – saranno aperti al pubblico, con prenotazione obbligatoria. Anche la sessione finale, in programma per il 26 ottobre, sarà aperta al pubblico e si concluderà con un intervento affidato a Lucia Annunziata, voce tra le più autorevoli del giornalismo italiano.".

Il numero massimo dei partecipanti è fissato a 20. La direzione della Scuola effettuerà un’attenta selezione delle candidature che perverranno.

La Fondazione Montanelli Bassi, inoltre, si impegna a facilitare la ricerca di un alloggio per gli iscritti che intendono soggiornare a Fucecchio durante i fine settimana della Winter School.

Il modulo di iscrizione può essere scaricato qui o richiesto alla segreteria organizzativa (formazione@fondazionemontanelli.it) tel.057122627

A breve sarà disponibile il programma della Scuola

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi

