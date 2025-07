Addio al professor Pier Luigi Duvina, pediatra di tanti fiorentini. Il cordoglio dell'Ordine dei Medici

Si è spento il professor Pier Luigi Duvina, ex primario del Meyer e dell’ospedale di Torregalli, medico pediatra di tanti fiorentini.

“È stato un medico che ha dedicato l’intera vita alla professione e allo studio - dice Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze -. La sua lunga carriera, iniziata alla fine degli anni Cinquanta, rappresenta un esempio di come la medicina possa essere vissuta come vocazione e servizio alla comunità. Alla moglie Maria e ai figli Giovanni e Marco, che conoscono personalmente, Cecilia, Agata, Lucia e Filippo, esprimo la vicinanza di tutta la comunità medica fiorentina”.

Nato a Firenze, dopo la maturità scientifica Duvina si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena, per poi specializzarsi in sei discipline: Pediatria, Puericultura, Tisiologia, Malattie Polmonari, Cardiologia, Malattie Reumatiche.

Ha lavorato al Meyer e a Careggi, come primario della Pediatria e della Terapia intensiva neonatale e della Nursery e come presidente del Collegio dei Primari di Careggi, e successivamente all’ospedale San Giovanni di Dio di Torregalli.

Sarà possibile rendere omaggio al professor Duvina alla Chiesa dei Santi Michele e Gaetano (piazza Antinori 1, Firenze) martedì 29 luglio dalle ore 8.30 alle ore 14.30. Le esequie si svolgeranno nella stessa chiesa alle ore 15.30.

Fonte: Ordine dei Medici provincia di Firenze