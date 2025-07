Cadavere rinvenuto nel Pistoiese, resta in carcere il figlio

Accusato dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere del padre Salvatore Blandino, resta in carcere il figlio per il quale è stata convalidata la misura cautelare dal gip di Pistoia. Il corpo del 70enne è stato rinvenuto il 22 luglio, nascosto sotto terra in avanzato stato di decomposizione in un campo nel Pistoiese, tra Agliana e Quarrata. Sulla convalida del fermo, su cui ieri il gip dopo l'udienza della misura cautelare si era riservato sulla decisione, il difensore del 42enne ha annunciato il ricorso al tribunale del riesame poiché, secondo quanto ritenuto dallo stesso, "le indagini sono ancora in corso e non c'è pericolo di fuga da parte dell'indagato".

Salvatore Blandino era scomparso da Quarrata il 23 giugno scorso poi, dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla sorella, le ricerche effettuate anche con droni e cani molecolari hanno portato il 22 luglio alla scoperta del corpo in un campo nella frazione Ferruccia. Date le condizioni della salma, su cui sarebbero state confermate le ferite da corpo contundente, non è stato possibile il riconoscimento da parte dei familiari ma per gli inquirenti si tratterebbe del 70enne. Nei giorni scorsi il corpo era stato trasferito a Careggi per l'autopsia ed è stato disposto l'esame del Dna per l'identificazione ufficiale.

