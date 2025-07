Centrodestra per Empoli: "Assente piattaforma notturna per elisoccorso Pegaso"

Durante un intervento sanitario urgente avvenuto sabato 21 giugno, è emersa una criticità rilevante: l’impossibilità per l’elisoccorso Pegaso di effettuare un atterraggio notturno in sicurezza nel territorio del Comune di Empoli, a causa dell’assenza di una piazzola certificata.

Il servizio Pegaso è riconosciuto come presidio salvavita nell’ambito del sistema sanitario regionale. Garantisce interventi rapidi e trasporti urgenti verso gli ospedali attrezzati, ed è ritenuto strategico dalla Regione Toscana.

A seguito dell’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli il 23 luglio, il Vicesindaco Mennuti ha confermato che attualmente non esiste una piazzola certificata per l’atterraggio notturno presso l’Ospedale San Giuseppe. Ha inoltre sostenuto che, in alcuni casi, l’impiego della FI-PI-LI sarebbe preferibile in termini di rapidità. Secondo dati relativi al 2023, nell’area ASL Toscana Centro i voli notturni del Pegaso risulterebbero meno frequenti rispetto ad altre aree, come Massa o Grosseto.

«Prendiamo atto delle risposte – dichiarano il capogruppo Andrea Poggianti e il vicecapogruppo Gabriele Chiavacci – ma non possiamo ritenerle sufficienti. Non abbiamo riscontrato un impegno concreto per dotare l’ospedale empolese di una piazzola notturna certificata, elemento fondamentale per la sicurezza dei cittadini.»

«La FI-PI-LI – proseguono – presenta spesso criticità anche in orario notturno, tra traffico, incidenti e lavori. Questo può rappresentare un rischio nei tempi di soccorso verso Firenze, in particolare per pazienti in condizioni critiche. Dopo l’atterraggio d’emergenza avvenuto proprio quest’anno, chiediamo che non venga abbassata la guardia: dotare Empoli di una piazzola certificata significa migliorare la qualità e la tempestività dei soccorsi per tutto il territorio.»