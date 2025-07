Cosimo Ticciati, un giovane in rampa di lancio per l'Abc Solettificio Manetti

Proseguono all’insegna della castellanità le conferme dell’Abc Solettificio Manetti. Si tratta di Cosimo Ticciati, giovane in rampa di lancio che nel prossimo campionato sarà chiamato a cercare e dare conferme nelle rotazioni degli esterni a disposizione di Riccardo Paludi.

“Sono felice della riconferma e, soprattutto, della fiducia che la società ha riposto in me in questi anni – racconta Cosimo -. Dopo la delusione della scorsa stagione, dobbiamo ricordare a tutti cos’è l’Abc e dare ai nostri tifosi, sempre presenti, le soddisfazioni che meritano. Sono sicuro che tutti, compresi i nuovi arrivati, daremo il massimo fin dalla preparazione per farci trovare pronti alle sfide del nuovo campionato”.

LA CARRIERA

Playmaker classe ’07, nato e cresciuto in maglia Abc, sta completando il percorso nel settore giovanile gialloblu. Già aggregato alla rosa della prima squadra, lo scorso anno è entrato nelle rotazioni dei 12 titolari in B Interregionale. Un campionato in cui ha iniziato a trovare il suo spazio nel mondo dei grandi, in vista della prossima stagione che lo vedrà protagonista con la serie C e con l’Under 19 Gold.

