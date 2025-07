Fi fa un bilancio del primo anno di consiglio comunale a Fucecchio

Ormai trascorso un anno dall’insediamento, ci tengo a fare un rendiconto dell’attività svolta in consiglio comunale, e fare confronti con l’attività della maggioranza e dell’amministrazione da essa sostenuta.

Parto dal lavoro svolto, che spesso è difficile far percepire ai cittadini; in un anno come gruppo abbiamo presentato, dodici interrogazioni su problemi locali quali il funzionamento degli ascensori, stato manutenzione infrastrutture varie, ordine pubblico, altrettante tra Mozioni e Ordini del giorno, di cui undici attinenti ai problemi dei cittadini, come allargamento via Ramoni in attuazione di una Delibera di Consiglio Comunale, ripristino ponti via di Burello, l’introduzione delle fototrappole per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, indennizzo ai commercianti del mercato, contributo sport giovani fasce deboli, lavori notturni sulla 436, riduzione IRPEF regionale, sostegno a RESO, introduzione Street Art, tutela botteghe storiche e regolamentari sull’uso della fascia tricolore.

Di tutte queste mozioni e ordini del giorno,ad oggi ne sono state discusse nemmeno la metà e sono state approvate l’introduzione della street art, la tutela delle botteghe storiche, e il sostegno al RESO dopo l’incendio che ha distrutto parte dei loro magazzini; le altre giacino all’ordine del giorno ormai da mesi.

E’ evidente l’atteggiamento di ostruzionismo nel convocare i consigli per trattare tematiche di tangibile concretezza come la manutenzione stradale o il contrasto agli abbandoni e la tutela del decoro pubblico; evidentemente argomenti “scomodi” per una maggioranza che è impegnata ad occuparsi di politica internazionale ed a inventarsi fantasiose quanto inutili cittadinanze onorarie, piuttosto che trattare i reali problemi dei fucecchiesi, perorando posizione ideologiche che non producono effetti ne per i cittadini fucecchiesi ne altrove.

La difficoltà nel gestire l’amministrazione pubblica che altro non è che l’azienda più grande del comune di Fucecchio, e di cui ne determina gli indirizzi di sviluppo territoriale ed economici, si vede nella mancata approvazione del piano strutturale, che a quindici mesi dall’adozione sembra essere sparito dall’agenda politica dell’amministrazione, Piano che deve essere approvato entro dicembre, per evitare il blocco dell’edilizia comunale; situazione già vissuta nel 2009.

Altra situazione che genera preoccupazione al nostro gruppo è la gestione finanziaria, che , a fronte di tariffe comunali al massimo di legge, ha visto l’approvazione del rendiconto 2024 ben oltre i termini di legge; altro indicatore è l’assestamento di bilancio 2025, dove dai documenti avuti si possono notare minori incassi da alienazioni e oneri di urbanizzazione. Inoltre, l’avanzo di amministrazione è quasi azzerato e la gestione finanziaria consta più di 25 atti di variazione intervenuti ad oggi nel 2025

e circa 15 milioni di residui attivi ancora da incassare al 21/07/2025, può rappresentare un rischio per la liquidità futura.

Temiamo inoltre per la proclamata intenzione di realizzare il parcheggio interrato nel parco Corsini, sia per lo scempio ambientale urbanistico e architettonico che rischia di essere compiuto, sia per la tenuta economico finanziaria dell’ente.

Facendo un bilancio, direi che come forza politica FI ha dimostrato concreta vicinanza ai problemi del territorio, proponendo azioni che possono essere realmente tangibili per tutti i cittadini.

Il Sindaco, con la maggioranza che la sostiene, oltre a non aver rispettato nemmeno una delle promesse fatta per i primi 100 giorni dalle elezioni, si è dimostrata lontana dai problemi dei cittadini, delle imprese e delle attività commerciali; si è preoccupata più di mantenere posizioni di garanzia per se stessa, adattando alle proprie esigenze i regolamenti comunali in materia di nomine; a tutto questo si aggiunge il tentativo di contrastare il lavoro della minoranza evitando di convocare sufficienti consigli comunali per la trattazione dei punti presenti all’ordine del giorno anche da 8 mesi, o come ultimamente convocandoli in pieno orario lavorativo, ben sapendo che chi fa politica non per lavoro come lei, ma per senso civico, trova difficoltà a parteciparvi e tutto questo per evitare il confronto su temi reali ai quali non riescono a dare risposte.

FI – Fucecchio

Il Capogruppo C.C. Simone Testai

