I consiglieri di opposizione del gruppo VinciAmo: "Sistematicamente esclusi su iniziative rilevanti"

I consiglieri di opposizione del gruppo VinciAmo, Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Manuela Mussetti ed Egidio Varrecchia, esprimono profonda amarezza per l’ennesimo episodio in cui l’Amministrazione comunale, a guida Partito Democratico, ha scelto deliberatamente di escludere la minoranza da ogni forma di confronto e collaborazione, perfino su iniziative di rilevanza istituzionale e valore identitario per il nostro territorio.

“La presentazione della Fiera di Vinci – dichiarano i consiglieri – è stata l’ultima dimostrazione di una gestione autoreferenziale delle istituzioni. Come ormai da prassi consolidata, veniamo a conoscenza delle iniziative del Comune direttamente dai giornali, senza alcun coinvolgimento preventivo o successivo, né a livello informativo né tanto meno collaborativo. Si parla spesso, a parole, di lavorare insieme nell’interesse del prestigio del paese, ma nei fatti non esiste alcun rapporto di reciprocità trasparente e leale”.

Particolarmente significativo il commento del consigliere metropolitano Alessandro Scipioni, eletto proprio nel collegio di Vinci: “Come rappresentante del nostro territorio in Città Metropolitana sarebbe stato almeno doveroso ricevere una telefonata dal sindaco o dal consigliere delegato. Invece, ancora una volta, ho appreso tutto direttamente da un comunicato stampa. Durante la scorsa consiliatura, l’allora sindaco Giuseppe Torchia ebbe la sensibilità istituzionale e la correttezza di congratularsi per la mia elezione e di invitarmi a una collaborazione concreta per attrarre risorse e opportunità per Vinci. A distanza di quasi un anno, dal sindaco Vanni nessun cenno. Non è questione di cortesia personale, ma di rispetto verso un ruolo e, soprattutto, verso una cittadinanza che merita un’amministrazione all’altezza, capace di guardare oltre il proprio perimetro politico”.

Il gruppo VinciAmo ribadisce la propria disponibilità a collaborare su progetti di interesse collettivo, ma sottolinea che “la collaborazione non si può pretendere a senso unico, né si costruisce escludendo sistematicamente chi rappresenta migliaia di cittadini. Serve discontinuità nella cultura politica di chi governa il nostro Comune”.

Gruppo consiliare VinciAmo - Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Manuela Mussetti, Egidio Varrecchia