Camion in fiamme in A1, chiuso raccordo Direttissima verso Bologna

Un autoarticolato che trasportava collettame ha preso fuoco durante la notte sulla A1, causando la chiusura del raccordo Direttissima verso Bologna, a partire da Barberino di Mugello. L'incidente ha provocato 6 km di coda tra Calenzano e il bivio con la Direttissima. Per evitare il traffico, si consiglia di percorrere la A1 Panoramica. L'uscita di Barberino per chi proviene da Firenze è ancora utilizzabile, mentre l'entrata verso Bologna è chiusa, e si consiglia di entrare a Firenzuola.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2:00 per spegnere l'incendio, con il supporto della polizia stradale e del personale della Società Autostrade. Inoltre, un altro incendio ha interessato un camion in provincia di Arezzo alle 2:30, ma non ha causato ulteriori blocchi.

