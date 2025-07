Incendio in una ditta a Scandicci, nessuna persona coinvolta. Dal Comune: "Tenere le finestre chiuse"

Incendio questo pomeriggio all'interno di una ditta che lavora metalli a Scandicci. Sul posto, alle 16.20 sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest, Calenzano ed Empoli che hanno divelto le porte per accedere all'interno dell'edificio e iniziare le operazioni di spegnimento, utilizzando anche liquido schiumogeno. Sul posto intervenute ulteriori squadre, che hanno attaccato le fiamme da più punti dell'edificio permettendo di contenere l'incendio ed evitando che si propagasse al piano superiore e ad altre zone. Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento del funzionario, con tre autobotti per l'approvvigionamento idrico, un carro aria, il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico).

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono attualmente in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica. Sul posto anche i carabinieri, a scopo precauzionale il personale sanitario e la polizia locale per la gestione della viabilità.

Dal Comune di Scandicci istituita, in via precauzionale, una zona "rossa" interdetta al traffico veicolare e pedonale, in via del Botteghino nel tratto compreso tra via Nilde Iotti e via Nazioni Unite, e in Viuzzo di porto nel tratto compreso tra via Otto marzo e via del Botteghino. I residenti di questa zona, si legge nell'avviso dell'amministrazione, sono invitati a tenere le finestre chiuse e a rimanere all’interno delle proprie abitazioni, in attesa dei rilievi da parte dei tecnici di Arpat.

L’incendio è domato e in questo momento i vigili del fuoco stanno procedendo al minuto spegnimento.

