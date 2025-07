Incidente tra due auto tra Empoli e Marcignana, ci sono feriti

Incidente questa sera a Empoli, intorno alle 18.30, tra due auto lungo via Lucchese che collega la città con la frazione di Marcignana. In seguito allo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono state assistite più persone dai sanitari del 118 intervenuti con tre ambulanze. Tra questi un ragazzo e una ragazza, da quanto si apprende rimasti feriti e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. La dinamica è al vaglio della polizia municipale dell'Unione dei Comuni, intervenuta sul posto.

