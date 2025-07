Investita da un'auto a Scarperia e San Piero, muore 50enne

Tragedia ieri sera a Scarperia e San Piero, dove una donna di 50 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. È successo nella frazione Sant'Agata dove si sono intervenuti i soccorsi che hanno tentato le manovre di rianimazione, ma purtroppo la donna è deceduta a seguito dei traumi riportati. La conducente dell'auto, anche lei di Scarperia, si è fermata a seguito dell'impatto e sottoposta al test etilometrico è risultata negativa.

Sul posto anche i carabinieri di Scarperia per i rilievi e gli accertamenti dell'incidente, avvenuto nei pressi dell'abitazione della vittima in una zona che sarebbe poco illuminata e sprovvista di strisce pedonali. La dinamica è in corso di accertamento e l'auto è stata sottoposta a sequestro.