La nave incagliata a Marina di Massa sarà rimossa entro settembre

Entro il mese di settembre sarà rimossa la nave Guang Rong, incagliata al pontile di Marina di Massa dallo scorso 28 gennaio. A confermarlo è oggi il sindaco di Massa Francesco Persiani, dopo una riunione tecnica avvenuta nella giornata di ieri, comunicando che la ditta incaricata ha già pronto il piano operativo per la rimozione della nave che era finita contro il pontile. Come spiegato, sarà rigalleggiata in sicurezza e poi rimorchiata fuori dall'area senza limitazioni alla balneazione.

Ieri alla riunione di aggiornamento, coordinata dal prefetto di Massa Carrara in cui è stata confermata la necessità di rimuovere il relitto entro settembre, hanno partecipato tutti gli enti coinvolti tra i quali Comune di Massa e i rappresentanti di Sea Waves - Waves Group, società specializzata in sinistri marittimi incaricata dalla compagnia assicurativa della Guang Rong, che hanno illustrato la supervisione tecnica a loro affidata e i dettagli relativi alla gestione della gara d'appalto. L'aggiudicataria dell'appalto, la ditta Fratelli Neri, ha poi esposto il piano operativo che sarà realizzato in collaborazione con Bluetack. Il rigalleggiamento, come spiegato, avverrà con l'immissione di aria nei vani della nave nel pieno rispetto dell'ambiente marino. In seguito, con un'ancora di poppa posizionata con un rimorchiatore, la nave sarà trainata fuori dall'area ed è prevista anche la rimozione di almeno 4mila tonnellate di carico, che saranno trasferite a bordo di un'apposita nave compatibile con le caratteristiche di quella incagliata.