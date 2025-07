Lotta alle zanzare, la sindaca di Fucecchio Donnini: "Fondamentale la collaborazione di tutti"

Come difendersi dalle zanzare? Quali sono le azioni richieste alle amministrazioni comunali? Lo chiarisce il Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, adottato dalla Regione Toscana.

Sul tema interviene la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, che entra nel merito dei compiti delle amministrazioni comunali.

"A differenza di quanto comunemente si può pensare, la presenza di zanzare non implica che il Comune possa intervenire autonomamente con azioni di disinfestazione - spiega la prima cittadina -. Si tratta di interventi che le amministrazioni possono applicare soltanto su indicazione dell'Azienda sanitaria: soltanto in quel caso, come avvenuto nel 2023, il Comune deve procedere con tutte le azioni richieste. In assenza di emergenza dichiarata, e quindi di indicazioni da parte dell'Azienda sanitaria, è necessario seguire le azioni di prevenzione previste dal Piano regionale, che tutti i cittadini possono realizzare nelle proprie abitazioni. Perché collaborare significa ridurre i rischi".

Il Piano, infatti, prevede semplici azioni quotidiane, tra cui evitare di lasciare all'aria aperta contenitori o giochi che possano raccogliere acqua stagnante, pulire e fare asciugare sottovasi, fioriere, fontane o vasche ornamentali, provvedere al controllo di gronde e scarichi pluviali, tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce e sterpi, trattare l'acqua presente in tombini, pozzetti e griglie di scarico con prodotti di efficacia larvicida.

Fonte: Comune di Fucecchio