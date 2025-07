Nuovo stadio Empoli, dal Governo potrà arrivare un finanziamento da 10 milioni

Ci sarebbe anche un finanziamento da 10 milioni di euro da parte del Governo per il nuovo stadio Carlo Castellani di Empoli. La notizia era filtrata già in un comunicato stampa dell'Empoli FC in cui la società azzurra, accogliendo "con grande soddisfazione la chiusura della conferenza dei servizi preliminare e la dichiarazione della Pubblica utilità da parte dell’Amministrazione Comunale di Empoli" chiudeva la nota con queste parole: "Empoli FC confida che anche il Governo possa fare la sua parte, come fin qui ha sempre espresso, anche attraverso il lavoro e la disponibilità del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con il quale è avviato un dialogo positivo e costruttivo".

Conferme arrivano oggi da una nota di Forza Italia: attraverso un comunicato stampa del coordinamento empolese si fa sapere infatti che "arrivano importanti conferme: il Governo a guida di centro destra giocherà un ruolo importante per la realizzazione dello stadio di Empoli. Apprendiamo che il Ministro Abodi ha garantito la volontà di proseguire nel percorso di valutazione e realizzazione del progetto legato allo stadio dando la disponibilità a stanziare una cifra importantissima, si parla di 10 milioni di euro. Questa notizia è motivo di orgoglio per noi e ci conferma la vicinanza del Governo centrale alla comunità di Empoli. Aspetto da non sottovalutare visto anche le discussioni aperte per la nostra piscina comunale”.

Da quanto verificato l'Empoli Fc potrebbe effettivamente beneficiare di un finanziamento da parte del Governo. La Dichiarazione di Pubblica Utilità del project financing presentato dalla società azzurra è prevista e resa possibile nell'ambito della cosiddetta 'Legge Stadi', che sancisce la "indifferibilità e urgenza dell’opera" rendendola di fatto di interesse strategico (DL 28 febbraio 2021, n. 38). In queste settimane il Governo, nell'ambito dell'approvazione del cosiddetto Decreto Sport (DL 96/2025), finalizzato ad adeguare le infrastrutture calcistiche in vista dell’Europeo del 2032, avrebbe creato con un 'emendamento Stadi' un 'Commissario per gli stadi' e un 'Fondo per lo sport italiano' da circa 300 milioni. Da quanto appreso sarebbe all'interno di questo fondo la possibilità di ottenere i milioni anche per lo stadio di Empoli. Non è chiaro la modalità del trasferimento: potrebbe trattarsi di una garanzia statale, o di prestiti a lungo terme a tassi molto agevolati, mentre sembra improbabile si tratti di finanziamenti a fondo perduto. Al momento gli aspetti tecnici restano ancora non molto chiari, ma il riferimento ai 10 milioni per lo stadio dell'Empoli potrebbe far riferimento a questo quadro normativo.

Dopotutto il Ministro Abodi avrebbe annunciato nella visita fatta a Empoli nel luglio del 2024 che il Governo avrebbe fatto la sua parte e avrebbe confermato recentemente l'impegno. Nonostante questi fondi non abbiano niente a che fare con la più volte citata "sostenibilità finanziaria" del project financing, che è una procedura a sé stante, resta il fatto che la possibilità di un aiuto dal Governo per lo stadio era stata di fatto paventata fin dai primi passi del progetto, nonostante non abbia avuto particolare eco nel corso della discussione che ha portato alla Dichiarazione di Pubblica Utilità.

Durante la visita del Ministro a Empoli, peraltro, si parlò anche della piscina comunale, con "l'impegno ad avviare un percorso di ricerca di finanziamenti", come spiegò il sindaco Mantellassi; da quanto appreso anche su quel fronte il Ministro avrebbe confermato l'impegno. Proprio recentemente, il Comune ha recentemente partecipato ad un bando della presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere 10 milioni per la piscina, e non è detto che anche su quel fronte possano arrivare novità importanti.

Notizie correlate