Rifondazione su 'attacchi' di SI a Buongiorno Empoli: "Partecipazione è di 'Sinistra', non il mercato"

In merito alla polemica indirizzata da Alleanza Verdi Sinistra al gruppo consiliare Buongiorno Empoli e ai suoi non meglio precisati alleati extra consiliari, sottolineiamo che il centro politico della questione è garantire la massima partecipazioni dei cittadini a un referendum il cui esito si ripercuoterà sulla loro quotidianità e sulle bollette: volete che i servizi pubblici essenziali siano gestiti con criteri pubblici o preferite che siano privatizzati? Questo il punto, ed è evidente che svolgere il referendum subito dopo le elezioni regionali non favorirà la partecipazione.

Puntare su una scarsa partecipazione è la soluzione migliore per una maggioranza che vede con fastidio ogni intralcio a una politica ispirata alla logica del mercato. L'accusa di "populismo" è tipica di chi crede che l'unica concretezza possibile sia quella del mercato e non quella della partecipazione e della democrazia; ci dispiace che sia stata lanciata da una forza di sinistra.

Rifondazione comunista Empolese Valdelsa