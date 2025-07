Ruba 3mila euro di merce tra rasoi e ricambi per spazzolini: arrestato a Marlia

Prima ha riempito due buste di ricariche per rasoi e ricambi per spazzolini elettrici, per un totale di circa 3mila euro di merce svuotando interi scaffali, poi ha tentato di uscire dal supermercato. Non è però passato inosservato l'uomo, un cittadino georgiano di 35 anni, fermato dalla sicurezza del supermercato e arrestato dai carabinieri per furto. È successo ieri sera all'Esselunga di Marlia dove, intorno alle 21, sono intervenuti i militari in quanto l'addetto alla sicurezza aveva fermato il 35enne che era riuscito a superare le casse, insieme alla merce rubata, con uno stratagemma.

L'uomo, come ricostruito dai carabinieri, apparentemente entrato per fare la spesa dopo aver riempito le due borse, nascondendo rasoi e ricambi per spazzolini sotto alcune scatole di surgelati, ha attirato l'attenzione della vigilanza che ha iniziato a seguirne i movimenti. A quel punto il 35enne, anziché passare dalle casse, ha fatto passare la refurtiva dal reparto ortofrutta sopra il cancello posto nei pressi delle barriere antitaccheggio, recuperandola dopo essere passato dall'uscita senza acquisti. Subito dopo, con una mossa fulminea, ha raggiunto le porte scorrevoli dove è stato fermato dalla vigilanza che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei militari. Restituiti i prodotti al direttore del supermercato, l'uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Lucca in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.

