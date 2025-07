Auto finisce contro un albero a Sesto Fiorentino, muore un 66enne

Un uomo di 66 anni ha perso la vita questa mattina a Sesto Fiorentino dopo essere finito con la sua auto contro un albero. È successo poco prima delle dieci in viale Ariosto. Gli accertamenti sull'incidente sono in corso da parte della polizia municipale, ma non sarebbe escluso che l'uomo possa essere stato colto da un malore e aver in seguito impattato contro l'albero. Sul posto sono intervenuti, oltre alla municipale che sta ricostruendo l'accaduto, i sanitari inviati dal 118 e la polizia.

