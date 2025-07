Auto si ribalta al casello autostradale Versilia: cinque feriti, uno è grave

Nel primo pomeriggio di oggi un'auto si è ribaltata, per cause in corso di accertamento, al casello autostradale Versilia Sud sull'autostrada A12 Genova Livorno. Cinque persone che stavano viaggiando sull'auto, che sarebbe l'unico veicolo coinvolto, sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e la polizia stradale. Da quanto emerso il più grave sarebbe il conducente, un uomo di circa sessant'anni, che avrebbe purtroppo riportato l'amputazione di un braccio. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa. Conseguenze lievi per gli altri quattro passeggeri, di nazionalità spagnola, trasportati all'ospedale Versilia. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.