Cultura in lutto per la scomparsa dell'architetto Luigi Ulivieri, presidente Fondazione Museo Montelupo

Montelupo Fiorentino in lutto per la scomparsa dell'architetto Luigi Ulivieri, presidente della Fondazione Museo Montelupo Onlus. "Ha guidato il Consiglio di Amministrazione per oltre 10 anni, portando una visione innovativa che ha consentito la crescita della Fondazione e ha accompagnato con passione e fermezza lo sviluppo dei progetti culturali" si legge in un post di Museo Montelupo. "È impossibile, oggi, sintetizzare gli esiti di questa bellissima collaborazione. Lo faremo, con più calma, perché questo percorso sia restituito senza omettere alcun dettaglio. In questo momento di lutto, le più sentite condoglianze del Consiglio di Amministrazione, dei Soci della Fondazione, della Direzione e di tutto lo staff del Museo Montelupo vanno alla famiglia e agli amici di Luigi Ulivieri. Presidente, la salutiamo con grande affetto e con molta gratitudine".

Ulivieri, 74 anni Montelupino, dal 2014 era alla guida del Museo, nella sua carriera è stato docente universitario, da architetto urbanista ha lavorato a Firenze, per il progetto Parco Fluviale dell'Arno oltre ad aver promosso attività culturali per progetti e mostre sui temi della città tra i quali la tradizione della ceramica. Il funerale si terrà domani, lunedì 28 luglio, alle 15 nella chiesa di Santo Stefano a Capraia e Limite.

Un volto della cultura di Montelupo: "L’ultima volta ho incontrato Luigi qualche settimana fa e, anche in quella occasione mi aveva rinnovato la sua disponibilità a continuare a impegnarsi per Montelupo, proprio come aveva fatto in tutti questi anni da Presidente della Fondazione Museo" scrive nel suo messaggio di cordoglio il sindaco Simone Londi sulla propria pagina social. "Grazie Luigi per il tuo lavoro, la tua disponibilità e per la visione di questi anni. Hai lasciato un segno importante nei progetti culturali del nostro paese".

Tra i ricordi, anche quello di Paolo Masetti, presidente del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno ed ex sindaco di Montelupo Fiorentino: "Caro Luigi, te ne sei andato inaspettatamente, con discrezione come era tuo stile. E oggi, il cuore è pesante" scrive su Facebook. "Ci siamo sempre stimati, anche se ai tempi della "provincia" non sono mancati momenti di scontro o incomprensioni, cosa su cui scherzavamo spesso negli ultimi tempi. Ma ciò che sento ora, più di ogni cosa e oltre al dolore, è una profonda gratitudine per il cammino che abbiamo condiviso. Ti sono profondamente grato -te l'ho detto più volte- per essere stato disponibile, nel mio primo anno da Sindaco, a guidare la Fondazione Museo Montelupo. Lo hai fatto egregiamente fino ad ora, con grande impegno e passione, dando vita, insieme alla Giunta e all’intera amministrazione, ad un progetto culturale che ha fatto brillare Montelupo, nella complice consapevolezza che solo osando e sperimentando avremmo potuto andare oltre i nostri confini. Ci eravamo sentiti qualche settimana fa, promettendoci un caffè e due chiacchiere. Siamo andati lunghi, non ce l' abbiamo fatta e purtroppo non potrò neanche essere lì per un ultimo saluto. Al mio ritorno verrò a trovarti, stanne certo. Ancora grazie di tutto, Luigi. Riposa in pace".

Notizie correlate