Finiscono con l'auto su una scalinata a Siena, liberati dai vigili del fuoco

Un'auto è finita su una scalinata a Siena, tra via San Martino e Vicolo dell'Oro. Sul posto, intorno alle 14, sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere il conducente rimasto bloccato e mettere in sicurezza l'auto. A bordo ci sarebbero stati tre turisti, finiti lì per sbaglio. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza la macchina con una fascia collegata al mezzo dei vigili del fuoco, per evitare un ulteriore scivolamento. L'intervento ha anche consentito al conducente, che stava mantenendo azionato il pedale del freno, di scendere dall'auto, mentre le altre due persone sono uscite in autonomia. La vettura è stata recuperata. Sul posto anche la polizia municipale che ha temporaneamente chiuso al transito le vie vicine per consentire le operazioni.

