Subisce un furto in casa, la segnalazione di un residente di Ponzano: "Installare delle telecamere"

Come ogni mattina è uscito di casa per andare al lavoro. Una giornata come tante altre che però ha avuto un’amara scoperta al rientro. Qualcuno è entrato in casa sua. "Ma la cosa più inquietante è che ci sono persone che osservano i movimenti, non è un ladro capitato per caso". La segnalazione arriva da un residente della zona di Ponzano a Empoli che venerdì 25 luglio ha subito un furto nel suo appartamento, dove vive con la compagna da circa un anno dopo essersi trasferiti da un’altra città. "Hanno portato via due computer portatili - racconta il neo cittadino - non da un alto valore economico, ma facendo un danno lavorativo enorme. Fortunatamente non hanno preso altre cose".

Ma, come prosegue il residente, "non si tratta di un caso isolato. Tre giorni prima, martedì 22, c’è stato un altro furto nel mio palazzo, con le stesse modalità. Ed è emerso che in questa zona, ma anche in centro, si sono verificati ripetuti furti nelle abitazioni". L’area in questione è quella tra via dei Cappuccini, che porta alla stazione, e la più interna via Cantino Cantini. Qui, "ci sono siringhe in terra" continua il cittadino, "c’è una situazione di forte degrado e spaccio" parlando anche di gruppi di persone, ritenute sotto uso di stupefacenti, che stazionano nella fetta di quartiere.

In merito al furto, sottolinea, al ritorno a casa "ho trovato la porta chiusa a chiave, gli avvolgibili abbassati ma tutte le cose rovesciate". Dunque "osservano i movimenti - studiando orari di uscita e rientro dei residenti, sostiene ancora il residente - e sono attrezzati con strumenti che possono aprire serrature standard". Presentata denuncia ai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, riferisce che oltre a dotare la propria abitazione di sistemi di sicurezza ha inviato una Pec al sindaco e all’assessore competente in materia: "Chiediamo che siano installate delle telecamere fisse in quella zona, attive notte e giorno e collegate al comando, per garantire un pronto controllo" e dunque l’intervento delle forze dell’ordine. "L’area in questione è comunale - sostiene ancora il cittadino - al di là dei furti c’è una situazione di degrado molto marcata". Infine aggiunge: "Credo che altre persone testimonierebbero la stessa situazione".

