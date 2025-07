La senese Giulia Cavani vince Miss Granducato e vola alle semifinali di Miss Italia: prossima tappa Vicarello

Aveva vinto la prima selezione dell’estate 2025 a Sorano in provincia di Grosseto. Sabato sera 26 luglio si è ripetuta a Pistoia ma la fascia conquistata in questa occasione è molto più prestigiosa perché le garantisce già la qualificazione alle semifinali nazionali di Miss Italia. Davvero una grande serata per Giulia Cavani, 22 anni di Siena, che ha vinto il titolo di Miss Granducato Toscana 2025. Giulia è una studentessa universitaria alta 1,80 ed è una contradaiola del Valdimontone. Il suo sogno è seguire le orme di Ofelia Passaponti, la senese che lo scorso anno ha vinto Miss Italia.

Giulia Cavani

Giulia Cavani è stata premiata dal vice sindaco di Pistoia Anna Maria Celesti e dall’imprenditore Francesco Becagli. Accanto a Giulia sul palco Lucrezia Lunardi di Vinci (Firenze) anche lei grazie al titolo speciale di Miss Firenze già qualificata per le semifinali nazionali di Miss Italia che si svolgeranno a Numana nelle Marche dal 2 settembre nel Villaggio vacanze De Angelis. Tornando a Miss Granducato il secondo posto è stato conquistato da Aurora Bacciarelli, 18 anni, di Ponsacco (Pisa). Terza classificata la fiorentina di Barberino Tavarnelle Chiara Sebastio, 21 anni abbonata ai piazzamenti. Quarta posizione finale per Gaia Pardini, 23 anni, di Pescia (Pistoia) che ha preceduto la lunigianese Ludovica Pieraccioni, 19 anni di Casola (Massa Carrara). La classifica finale è completata dal sesto posto di una ragazza apuana: Harissa Gabriella Favret, 17 anni di Massa. Il titolo di Miss Granducato è stato istituito proprio quest’anno dall’agenzia Syriostar che è concessionaria del concorso di Miss Toscana. E si è rivelata una scelta di successo. L’appuntamento è stato ospitato nel nuovissimo e sfavillante Naturart Village nel cuore verde di Pistoia, la nuova casa showroom Giorgio Tesi Group e oltre venti sono state le ragazze in gara presentate da Gaetano Gennai. Un grazie da parte degli organizzatori va anche al Comune di Pistoia, a Giorgio Tesi Group, a tutti gli operatori del Village e a tutti gli sponsor.

Un grazie speciale a Francesco Becagli che insieme all’agenzia Vegastar di Pistoia ha portato questa serata al Naturart Village. La giuria che ha deciso l’elezione di Giulia Cavani come nuova Miss Granducato e ha determinato tutti i piazzamenti era così composta: Presidente Ilaria Ghelardini, direttore della sezione di Pistoia della Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori). Segretario Francesco Becagli, imprenditore. Componenti: Anna Maria Celesti, vice sindaco di Pistoia, Paolo Mazzei, regista, Luca Civinini vice allenatore Pistoia Basket, Massimo Consalvo, direttore tecnico Natuart Village, Barbara Gabbanini impiegata Ferragamo.

Lunedì 28 appuntamento con Miss Vicarello

Il programma delle selezioni di Miss Toscana prosegue lunedì 28 luglio a Vicarello (Livorno) nel programma della terza edizione della Sagra del frate all'interno dell'area feste in Piazza Don Milani. La selezione, che è a ingresso libero, va inoltre a inserirsi nel cartellone degli eventi estivi organizzati dalla Pro Loco "Insieme si può" con il contributo nel Comune di Collesalvetti. Saranno circa una ventina le ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Vicarello. La sfilata comincerà alle 21.30, con le aspiranti miss provenienti da tutta la Toscana che saranno presentate sul palco da Raffaello Zanieri. Una grande festa arricchita, aggiungono dall'organizzazione, anche da tantissime specialità enogastronomiche tra cui i mitici frati da cui prende il nome la manifestazione, con stand ristorazione e bar aperti dalle ore 19.30. Info e prenotazione tavoli ristorante e spettacolo al 339-8808757.

