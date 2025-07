L'Abc Solettificio Manetti scommette su Andrea Marchetti: "Ci toglieremo soddisfazioni"

Ancora una conferma fatta in casa per l’Abc Solettificio Manetti. Si tratta di Andrea Marchetti, altro giovane su cui la dirigenza e coach Riccardo Paludi hanno deciso di puntare in vista del prossimo campionato di serie C, e che entrerà di diritto nelle rotazioni dei 12 titolari gialloblu.

“Dopo una stagione complessa come quella passata, sono molto contento di far parte di questo progetto – spiega Andrea -. Gli obiettivi per il prossimo anno sono importanti e dovremo saper riscattare una grande delusione, ma i presupposti per farlo ci sono tutti. Sono sicuro che riusciremo a riportare l’entusiasmo al palazzetto cercando di toglierci delle belle soddisfazioni, per noi e per i nostri tifosi”.

LA CARRIERA

Ala classe ’06, in maglia Abc ha svolto tutta la trafila delle giovanili. Lo scorso anno è stato aggregato alla rosa della prima squadra, dove ha iniziato a confrontarsi con un campionato impegnativo come la B Interregionale, preludio alla prossima stagione in cui entrerà in pianta stabile nelle rotazioni gialloblu, oltre a concludere il percorso giovanile con l’Under 19 Gold.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate